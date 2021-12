Ángel Villarreal presentó su renuncia a la Dirección General del IEEPO

-Así lo dio a conocer por medio de su cuenta oficial de twitter

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Francisco Ángel Villarreal, anunció que renunció a la Dirección General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Así lo dio a conocer por medio de su cuenta oficial de twitter: “Hoy he decidido concluir mi etapa como director de Educación Pública en el @IEEPOGobOax. Quiero agradecer a nuestro gobernador @alejandromurat por depositar su confianza en mí y a cada una de las personas que ayudaron a resguardar y fortalecer la educación de las y los oaxaqueños”.

Paco Villarreal comentó en un video que entre los logros que se obtuvieron durante su gestión al frente del IEEPO, se encuentra que luego de 30 años sin concluir de manera correcta un ciclo escolar, van 3 años que el calendario escolar se ha cumplido de acuerdo a lo establecido, esto debido al diálogo entre autoridades y maestros.

Señaló que los retos de estar frente al IEEPO no eran menores, ya que cuando él asumió el cargo, había muchas discrepancias entre el instituto y el magisterio, sin embargo poco a poco con resultados, se fue ganando la confianza de maestros y maestras, así como de madres y padres de familia, con quienes hubo un diálogo permanente.

Además refirió que se logró implementar la estrategia para la educación indígena, única en todo el país, así como la implementación de programas de educación por radio y televisión, también se logró la primera certificación en materia de igualdad laboral y no discriminación en una institución gubernamental.

También dijo que la educación en Oaxaca nunca se detuvo, a pesar de la pandemia por Covid, ya que se encontraron los caminos para sostener la educación de las niñas, niños y jóvenes con videos, audios, cuadernillos de trabajo, visitas a casa y las plataformas digitales como zoom y whatsapp.

