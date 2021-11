Una vez más entre protestas, AMLO ofrece la mañanera desde Oaxaca

-Normalistas, ex trabajadores de salud de Oaxaca, habitantes de Salina Cruz y Cuilapam entre los que se manifestaron.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Este lunes en el marco de la visita del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador al estado de Oaxaca, varias autoridades y organizaciones se manifestaron en las afueras de la 28va. zona militar de Ixcotel, desde dónde el mandatario nacional ofreció su conferencia matutina.

Uno de los grupos que se manifestaron son habitantes de Salina Cruz, quienes dijeron estar en contra de la resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien determinó anular la elección del pasado 6 de junio, señalaron que la decisión que tomaron los magistrados fue arbitraria, ya que le quitaron el triunfo a MORENA para beneficiar al PRIAN, denunciaron.

Quienes también se manifestaron fueron pobladores de la agencia de El Coyul, perteneciente al municipio de San Juan Lajarcia, el agente Javier López Bautista denunció que la autoridad municipal solo les quiere entregar 200 mil pesos de los 534 mil que le corresponden a la comunidad, además dijeron que a pesar de los bloqueos que hay llevado a cabo, el Gobierno del Estado no ha atendido sus demandas, incluso dijeron que personal de la SEGEGO los amenazó con iniciar investigaciones en su contra.

Estudiantes de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (ENSFO), también se manifestaron para entregar un pliego petitorio al mandatario nacional, ya que sus demandas no han sido atendidas por el Gobierno del Estado, ellos piden que por la reforma educativa de Peña Nieto, sus asesores han dejado de cobrar sus salarios, así como a ellos no les han pagado sus becas y bonos estudiantiles.

Por su parte habitantes de Cuilapam de Guerrero, acudieron para dar a conocer que la ex Diputada Local por el PRI Maritza Escarlett Vázquez Guerra, pretende despojar de 120 hectáreas a alrededor de 220 campesinos, además denunciaron que el Gobierno del Estado tiene metidas la manos en este asunto, motivo por el cual piden la intervención del Gobierno Federal para evitar este despojo.

Ex trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) también llegaron a manifestarse, ellos continúan exigiendo su recontratación, además reclamaron al Presidente López Obrador de haberlos engañado, ya que en su anterior visita se comprometió a resolver el problema, lo cual no ha sucedido, ya que no fueron tomados en cuenta para la reunión que hubo con el Director del IMSS y del INSABI Zoé Robledo y Juan Ferrer respectivamente.

