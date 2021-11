Un 20% de automovilistas en la Cuenca no verifican

-La causa principal es que solo hay un verificentro en la Cuenca y muchos automovilistas, son de otros municipios.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Encargado del Centro de verificación Vehicular en la Cuenca del Papaloapan, Juan Ambrosio Gómez, dio a conocer que de los automovilistas que realizan el trámite de la tenencia, un 20% de éstos no acuden a la verificación de su automóvil.

Puntualizó que cuando un automovilista acude a realizar el trámite de la tenencia, automáticamente ya viene incluido el pago de la verificación del primer semestre, que contempla enero-junio, sin embargo no todos los automovilistas acuden a realizar el trámite, y solo lo logran hacer un 80%.

Las causas dijo, que pueden ser que muchos de los automovilistas viven en otros municipios y les queda lejos realizar esta verificación, ya que es el único centro que hay en la Cuenca, y anteriormente aunque había una unidad móvil que visitaba los municipios, debido a la pandemia dejó de funcionar, por lo que solo hay un centro para todo la Cuenca.

Quien no realice la verificación, podría ser multado en caso de que acudan a otro estado, por lo que es importante que se haga este trámite.

Cuando un vehículo no cumple con todos los requisitos, señaló que pueden cubrir con estos pendientes, para la verificación siguiente, ya que son dos las que los automovilistas deben de hacer por año.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario