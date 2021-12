Taxistas de Tuxtepec celebrarán 15 años organizados, en lucha y para conmemorar a los fallecidos por covid

-La Unión de Taxis 30 de noviembre señala las dificultades del gremio en medio de la pandemia, pero también quieren reconocer la labor de los que por 50 años han sido fiel al gremio.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La Unión de Taxis 30 de noviembre en la ciudad de Tuxtepec, celebrará los 15 años de su integración, siendo estos casi dos últimos años, los más difíciles que han enfrentado como gremio al tener que trabajar en medio de una contingencia sanitaria mundial y por la que algunos compañeros perdieron la vida.

El presidente de dicha Unión, Luis Alfonso Reyes, llamó a las autoridades estatales a considerar a los trabajadores del transporte público personas en línea de batalla al servicio de la población, pues durante esta pandemia han fungido como ambulancias de enfermos covid.19 y en otros casos, desconocen si llevan a bordo a una enfermo.

Cerca de 300 taxistas han enfermado de Covid, de los que al menos el 10 por ciento ha perdido la vida, lo cual es lamentable, indicó el representante.

Es por el trabajo arduo y lucha diaria para sobrevivir, que este año la Unión no quiere dejar pasar desapercibido su aniversario.

La celebración seré el próximo 3 de diciembre, en la que reconocerán a operadores con una trayectoria de 50 años dentro del transporte y quienes son un ejemplo, para las generaciones futuras.

Así también, en esta actividad se agradecerá el apoyo de personas públicas, políticos, de organizaciones sociales, empresarios y algunos profesionistas, que durante la pandemia ofrecieron su apoyo al gremio con distintas acciones, y quienes estarán invitados.

Comentarios

