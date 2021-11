Susana es una mujer de primera, Salomón es mi amigo: AMLO en Oaxaca

-El Presidente de México afirmó en Oaxaca que será la población quien defina al candidato o candidata de MORENA.

Jorge Acevedo

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Conozco a Susana, es una mujer de primera, sensible, defensora de las culturas de Oaxaca, también conozco a Salomón, con él recorrí todo el estado, así lo manifestó el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, cuando se le cuestionó sobre la elección del candidato o candidata de MORENA al Gobierno de Oaxaca.

En la conferencia matutina que dio el primer mandatario desde la 28va. zona militar de Ixcotel en el municipio de Santa Lucía del Camino, López Obrador fue claro al decir que será la ciudadanía oaxaqueña la que defina por medio de la encuesta, quién será el candidato o candidata de MORENA, además refirió que no se meterá en el proceso interno del partido.

Sobre la Senadora Susana Harp, dijo que es una mujer de primera, que desde el Senado de la República ha defendido a las culturas de Oaxaca, un ejemplo de ello son las leyes que se han aprobado para evitar el plagio de parte de diseñadores internacionales, tal y como sucedió con el caso de los bordados de Santa María Tlahuitoltepec.

Con relación al Senador Salomón Jara, dijo que es su amigo, que con él recorrió los 570 municipios de la entidad, junto con el ex Gobernador Gabino Cué, a quien la población oaxaqueña recuerda como uno de los peores gobiernos de los últimos años y del cual Salomón Jara fue parte, ya que estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA).

El mandatario nacional dijo conoce a todos los aspirantes a la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca, enfatizó que es la ciudadanía la que mejor los conoce, por lo que serán ellos quienes por medio de su decisión en la encuesta, definan al candidato y el próximo 5 de junio por medio de su voto, quién será el próximo Gobernador o Gobernadora de Oaxaca.

