Suman 100 escuelas de la S-59, con clases presenciales en Oaxaca

–La meta es terminar el ciclo escolar 2020-2021 con clases presenciales



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- A principios del próximo año, se busca que la mayoría de las escuelas regresen a clases presenciales en el estado de Oaxaca, y en lo que respecta a la sección 59, suman ya 100 escuelas que regresaron de manera presencial.



El Delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Ricardo Mosqueda Lagunes, informó que al momento suman 100 escuelas a nivel estatal de manera presencial ya están en las aulas, sumándose aquellas que están en un sistema hibrido.



Además de que tienen el compromiso de terminar este ciclo escolar con el 100% de las escuelas con clases presenciales, ya que hasta el momento no se ha presentado ningún caso de covid-19 entre el personal y estudiantes, que ponga en riesgo su salud



En lo que respecta a dotación de insumos para la limpieza de las instituciones, dijo que el Instituto Estatal de Educción Pública de Oaxaca (IEEPO) ha dotado de +estos, además de que el comité Ejecutivo del SNTE ha entregado dotaciones de gel y cubrebocas, priorizando las comunidades de escasos recursos.



En lo que a infraestructura, se refiera, ya se solicitó en el mes de agosto al gobierno del estado, que haya programas para que se solventen las necesidades que carecen de lavabos suficientes, agua potable, por lo que esperan que en todas las instituciones de esta sección se tengan las condiciones necesarias para el regreso presencial.



Cabe hacer mención que en la región de la Cuenca del Papaloapan hay 50 escuelas, en donde ya están en clases en el sistema hibrido.

