STAUO toma ciudad universitaria; inician paro indefinido de labores

-Denuncian que el rector no atiende a la Universidad por estar ocupado en campañas políticas, afirmó el líder gremial.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO), tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria en la capital oaxaqueña, para denunciar violaciones al contrato colectivo de trabajo, así como la nula atención del rector Eduardo Bautista Martínez a sus demandas.

El Secretario General de la gremial Enrique Antonio Martínez Martínez, dijo en entrevista que el rector de la máxima casa de estudios se ha estado involucrando en la vida interna de los sindicatos de la UABJO, incluso calificó a Bautista Martínez de pseudo patrón, ya que se encuentra en campaña con partidos políticos, en lugar de atender las necesidades de la universidad.

Esta manifestación la hicieron en el marco de la visita del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador al estado de Oaxaca, la intención dijo es dar a conocer tanto al mandatario nacional como al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la situación que prevalece al interior de la UABJO, además señaló que no es posible que la institución esté en manos de gente que vive de la corrupción.

El dirigente del STAUO comentó que el rector redactó un documento el pasado lunes, en el que daba a conocer que había llegado a acuerdos con el Sindicato y con la coalición que encabezan Leticia Mendoza y Flavio Morales, lo cual es falso, ya que serán los jueces federales quienes determinen quienes son los titulares del contrato colectivo de trabajo.

Además dijo que los jueces federales notificaron a la rectoría de la universidad y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) que el STAUO tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo, incluida la toma de nota, por lo que se les debe entregar al Sindicato las resoluciones de las violaciones al contrato colectivo.

Entre las actividades de protesta del sindicato, se encuentra la toma de Ciudad Universitaria, incluyendo las facultades e institutos de la máxima casa de estudios de Oaxaca, indicó que al momento está cerrada la preparatoria número 1, la preparatoria 4 de Tehuantepec, las facultades de enfermería en Tehuantepec y Huajuapan de León.

También están cerradas las facultades de odontología, de ciencias químicas, la facultad de arquitectura de 5 de mayo y de CU, la única facultad que permanece abierta es la de medicina, ya que se está llevando a cabo un evento nacional, que consiste en un concurso de farmacología y bioquímica.

Comentarios

