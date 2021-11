Se compromete Chendo Serrano y Asociación “Fuerte Somos”, a recabar 6 mil firmas en Ixtepec para revocación de mandato

-Comentó que pasaron varios años de lucha para lograr que López Obrador llegara a la Presidencia de la República, ahora el reto es que el proyecto de la 4T llegue a Oaxaca

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El referente de MORENA en la región del Istmo de Tehuantepec Rosendo Serrano Toledo, informó que se junto a la Asociación Fuerte Somos, se comprometen reunir 6 mil firmas en el municipio de Ciudad Ixtepec y 20 mil firmas en toda la región, para la revocación de mandato que se realizará en el mes de marzo de 2022.

En su mensaje, Serrano Toledo comentó que pasaron varios años de lucha para lograr que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia de la República, ahora el reto es que el proyecto de la cuarta transformación siga gobernando al país y que el próximo 5 de junio MORENA tiene que llegar a la gubernatura de Oaxaca.

Agregó que la lucha de MORENA no debe ser al interior, sino que todos los actores y referentes del partido deben ir en una lucha fraterna, en unidad, ya que todos son hermanos de lucha y que gracias a ella se han logrado cambios en el país y que en la próxima elección, Oaxaca se tiene que sumar a la cuarta transformación, para ello es necesario del voto de la gente a favor de la 4T.

Señaló que López Obrador ha demostrado que su interés es servir al pueblo, por ello es que se someterá a que la población decida si quieren que siga al frente del Gobierno Federal o que deje la Presidencia, algo que nunca había sucedido en la vida política del país y que ya es ley, debido a que se reformó para que los próximos presidentes se sometan a este juicio ciudadano.

Es importante mencionar que Rosendo Serrano Toledo ha sido un referente de MORENA en la región del istmo de Tehuantepec, que ha apoyado desde hace varios años al Presidente López Obrador en su lucha por transformar al país.

