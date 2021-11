No confiarse, pandemia por COVID-19 sigue activa en Oaxaca: SSO

-Del 21 al 27 de noviembre, la entidad registró un ligero descenso con respecto a la semana anterior, pasando de 416 a 390 registros esta semana.

-La disminución de casos va unida a la disciplina, como el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia, evitar los lugares concurridos y lavarse las manos con agua y jabón.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., a 28 de noviembre de 2021.- La Jefa del Departamento de Normatividad en Equipo Médico de la Dirección de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Nahiely Tapia Peláez informó que el riesgo de contagio a causa del virus SARS-CoV-2 es bajo, sin embargo, no debemos confiarnos ya que este coronavirus se encuentra activo en la mayor parte del territorio estatal.

Al dar a conocer el resumen semanal epidemiológico de la pandemia por COVID-19 en representación del Secretario de Salud de la entidad, Juan Carlos Márquez Heine, sostuvo que la disminución de casos va unida a la disciplina en la aplicación de las medidas sanitarias como es: el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia, evitar los lugares concurridos, así como lavarse las manos con agua y jabón.

Informó que con base al “Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones” emitido por el Gobierno Federal, el Estado permanecerá del lunes 29 de noviembre hasta el domingo 12 de diciembre en semáforo color verde.

Tapia Peláez mencionó que, durante el período comprendido del 21 al 27 de noviembre, la entidad registró un acumulado de 83 mil 125 casos confirmados de COVID-19, observando un ligero descenso con respecto a la semana anterior, pasando de 416 a 390 registros esta semana.

En tanto, el promedio de ocupación hospitalaria para la atención a pacientes con complicaciones derivadas de esta enfermedad fue de 24.7%. Además, se reportaron 19 desafortunados decesos a causa de esta patología respiratoria.

Asimismo, en este período fueron inmunizados contra el virus SARS-CoV-2 con el biológico Pfizer-BioNTech adolecentes de 12 a 17 años quienes cuentan con un amparo.

Puso énfasis al señalar la importancia de que la población se mantenga alerta “mientras regresamos a nuestras actividades diarias, la vacunación nos llevará en algún momento a disminuir el riesgo de infección, pero mientras esto suceda, ganemos tiempo, cuidemos nuestra salud y evitemos perder a nuestros seres queridos”, subrayó.

Comentarios

