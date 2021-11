Inician IEEPO y Ver bien para aprender mejor, entrega de mil 168 anteojos a estudiantes de la Costa

-El director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, realizó una gira de trabajo por Puerto Escondido y Santa María Tonameca.

San Pedro Mixtepec, Oax. 28 de noviembre de 2021.- Como parte del programa “Ver bien para aprender mejor”, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, de manera simbólica dio inicio en Puerto Escondido a la entrega de mil 168 anteojos para estudiantes con problemas visuales de 14 municipios de la Costa y la Mixteca.

Acompañado de la directora de Vinculación y Estrategia de la Fundación Ver bien, A.C., Alma Valdés Madrigal y el encargado del despacho de la presidencia municipal de San Pedro Mixtepec, Silvestre de Jesús López Cortés, refrendó el compromiso de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa para seguir impulsando estos apoyos que mejoran la calidad de vida de las y los niños, lo que se traduce en un mejor rendimiento escolar.

Resaltó que con este evento se retoma la entrega de los anteojos que se suspendió debido a la contingencia sanitaria, aunado a que en varias zonas del estado hay planteles educativos que con los protocolos establecidos ya reiniciaron clases semipresenciales, sin que se hayan presentado casos de contagios hasta el momento.

El Director General del IEEPO indicó que durante las actividades de detección en la Brigada de Atención Visual realizada del 13 de septiembre al 15 de octubre pasado, se atendieron a un total de tres mil 478 alumnas y alumnos con examen de la vista, logrando detectar a mil 168 estudiantes de educación primaria y secundaria de la Costa y Mixteca con deficiencias visuales, quienes ahora recibirán sus lentes de manera gratuita.

Por su parte, la directora de Vinculación y Estrategia de la Fundación Ver bien, A.C., agradeció el respaldo y la confianza del IEEPO así como de las autoridades municipales, madres y padres de familia, maestras y maestros hacia este programa, que desde hace 23 beneficia a alumnas y alumnos de educación básica.

Como parte de su gira de trabajo por la Costa, en la localidad Agua Blanca, del municipio de Santa María Tonameca, el Director General del IEEPO puso en marcha el programa Deshidratadores solares, en el marco del fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo Comunitario en educación inicial, que se atiende con apoyo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

La finalidad es seguir implementando acciones que incidan en el mejoramiento de la economía familiar de las comunidades de alta y muy alta marginación del estado, mediante la capacitación. En la zona de la Costa, el proyecto está dirigido a los mil 472 servicios educativos del programa de Educación Inicial Comunitaria de localidades como San Pedro Pochutla, Santos Reyes Nopala, Puerto Escondido, San Miguel del Puerto, Villa de Tututepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional.

Acompañaron al Director General del IEEPO, el diputado de la LXV Legislatura local, Eduardo Rojas Zavaleta, autoridades municipales electas, promotoras y promotores educativos.

