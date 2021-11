Coloca encuesta a Salomón Jara como puntero a ser candidato a la gubernatura

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El senador de la República, Salomón Jara Cruz, aspirante a la gubernatura del estado de Oaxaca, se mantiene a la cabeza de las preferencias electorales para ser el candidato de Morena, incluso el más preferido para gobernar Oaxaca.

De acuerdo con el estudio de opinión pública realizada por la reconocida empresa con más de 30 años de trayectoria en el ramo, “De las Heras, demotecnia”, Jara Cruz posee el mayor porcentaje en cuanto a simpatía y aceptación social comparado con otros actores.

De acuerdo con la encuesta estatal, Salomón Jara tiene la ventaja en 6 de 8 atributos, y obtuvo la mayor puntuación de 10 posibles, con un promedio de 5.5, muy por encima de sus competidores y competidoras.

El fundador de Morena rebasa, y por mucho, a los demás personajes, al ser considerado el más cercano con el 19%, quién más conoce a Oaxaca con el 21%.

También con un 17% las personas encuestadas prefieren que sea Salomón Jara el candidato de Morena rumbo a la gubernatura, y el 18% asegura que sería el mejor candidato o mejor gobernador de Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario