Supervisan AMLO y AMH los avances del entronque Palomares II

-En su visita número 27 a Oaxaca, el Mandatario de la Nación constató junto al Gobernador el avance físico que presenta esta obra.

-El entronque Palomares II es parte de los proyectos del Corredor Interoceánico de Tehuantepec, llamado a ser el motor de crecimiento del sureste y de México.

Comunicado

Matías Romero Avendaño, Oax. 27 de noviembre de 2021. – En el marco de la gira de trabajo que por tres días que lleva a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la entidad oaxaqueña, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el Mandatario de la Nación realizaron este sábado la supervisión de la construcción y avance de la carretera del entronque Palomares II, que forma parte de la modernización de la carretera Acayucan- La Ventosa.

El Mandatario Estatal señaló que los trabajos de construcción del entronque Palomares II son parte de los proyectos del Corredor Interoceánico de Tehuantepec, “que será el motor de crecimiento del sureste y de México”.

Desde el entronque de Palomares, los mandatarios federal y estatal, constataron el 73.27% del avance físico que presenta esta obra a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de Construcciones Civiles y Asesoría Técnica S.A. de C.V, Ingeniería y Edificación de los Tuxtlas S.A de C.V, y Constructora y Arrendadora de la Cuenca S.A de C.V.

Con la ejecución de la construcción del entronque a desnivel que tiene un monto contratado por más de 160 millones de pesos, se pretende distribuir adecuadamente el tránsito de largo itinerario proveniente del Libramiento Palomares, así como el acceso a la población de Palomares.

Estos trabajos que iniciaron el 1 de mayo de este año, se prevén concluyan en marzo del 2022, asimismo, se pretende alcanzar un tránsito diario promedio de más de 8 mil vehículos por día.

La construcción y avance de la carretera del entronque Palomares II, lleva 2.4 km de longitud de desarrollo, con un volumen de corte de 201 mil 024 metros cúbicos, además una base hidráulica de 27 centímetros (cm), base asfáltica de 12 cm y una carpeta asfáltica de 10 cm.

Cabe señalar, que con la supervisión de la construcción y avance de la carretera del entronque Palomares II, en la región del Istmo, inicia la gira por tres días del Presidente de México al estado, en el que constatará también los trabajos de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, además de la inauguración de un camino rural en los Valles Centrales.

Comentarios

