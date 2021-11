Necesario festival de libros donde jóvenes puedan diferenciar entre la lectura y las redes sociales: Investigador de la UNPA

-Explicó que la tecnología ha rebasado a la lectura, sin embargo dijo que con un libro descubre la capacidad del cerebro, creatividad y la fuerza mental para su desarrollo.

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- El profesor e investigador de la Universidad del Papaloapan (UNPA) Marcos Nuñez Nuñez, señaló que es necesario seguir creando festivales para fomentar la lectura y de esta manera, entender la diferencia entre leer un libro y las redes sociales.

Reconoció que la tecnología ha rebasado completamente a la lectura de los libros en los jóvenes, sin embargo comentó que a diferencia de las plataformas digitales los libros son los que descubren la capacidad cerebral, la creatividad y el ejercicio mental que ayuda al joven a desarrollarse plenamente.

Detalló que en la actualidad cuesta trabajo de que un joven sea atraído por un libro o un texto, sino que prefieren el consumismo de los que aportan las redes sociales como juego virtuales, series, entre otros, sin embargo dijo que un libro siempre estará esperando para fortalecer su auto critica y liberar el pensamiento, por lo que indica que es necesario seguir realizando festivales de lectura de una manera más vanguardista para que el joven se sienta atraído, y puedan ejercer la lectura en los libros.

También reconoció el trabajo que realizan los promotores culturales con creaciones de libros basados en la cultura regional, buscando que la historia se mantenga viva para que algún día las nuevas generaciones, voltean al pasado a base de lecturas creadas por su gente.

En el festival de Santa María Jacatepec el investigador de la UNPA presentó el libro “Los monstruos del metal” de su propia inspiración, además de otras, exhortando así a los presentes que un libro es un una herramienta para analizar los conocimientos de la vida y estar mejor preparados para asumir los tiempos actuales.

