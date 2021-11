Nada para nadie en selección de candidato o candidata de MORENA, para gubernatura de Oaxaca

-El Delegado del CEN dio a conocer que ninguno de los hombres que se registraron tiene su lugar asegurado en la encuesta final, salvo las 3 mujeres que se registraron.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Sin la presencia de Salomón Jara y Raúl Bolaños Cacho Cué, el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA Oscar Cantón Zetina, informó que el partido determinó postular a los 3 mejores perfiles de hombres, luego de que el Consejo Político Nacional dio a conocer los 4 perfiles que serían sometidos a la encuesta para definir al candidato o candidata al Gobierno de Oaxaca.

Esto lo dijo en conferencia de prensa, luego de una reunión que sostuvo con los aspirantes que se inscribieron para solicitar su registro como precandidatos, indicó que antes del 25 de diciembre el partido dará a conocer quién será el abanderado o abanderada en la contienda por la Gubernatura de Oaxaca, agregó que había muchas dudas de parte de quienes no fueron seleccionados por el Consejo Político Nacional.

Asimismo dio a conocer que ninguno de los hombres que se registraron tiene su lugar asegurado en la encuesta final, salvo las 3 mujeres que se registraron, es decir que Susana Harp Iturribarría, Irma Juan Carlos y Rosalinda Gómez se van directo a la encuesta, mientras que se elegirán a los 3 hombres, en este proceso se incluirán a las propuestas del PT y del PVEM Benjamín Robles y Raúl Bolaños Cacho Cué respectivamente.

Refirió que Susana Harp, Irma Juan Carlos, Armando Contreras Castillo y Salomón Jara Cruz, no tienen su lugar asegurado, ya que lo que decidió el Consejo Político Nacional es solo una opinión, es importante mencionar que en la reunión y conferencia de prensa estaba Presente Benjamín Robles y la Diputada Local por el PVEM Eva Diego, en representación del Senador Bolaños Cacho Cué.

En su intervención la legisladora Eva Diego ratificó la coalición entre MORENA, el PT y el PVEM para la elección al Gobierno de Oaxaca, tal y como se anunció en su momento por parte de las dirigencias nacionales de los tres institutos políticos, además aclararon que la ausencia de Salomón Jara y Raúl Bolaños, se debió a temas de sus respectivas agendas de trabajo.

