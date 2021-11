En Santa Ana Tlapacoyan respaldan a Armando Contreras para que sea el candidato de MORENA

Jorge Acevedo

Santa Ana Tlapacoyan, Oaxaca.- En Santa Ana Tlapacoyan, en los Valles Centrales de Oaxaca, habitantes del municipio capital del frijol bayo y de San Bernardo Mixtepec, recibieron al Diputado Federal Armando Contreras Castillo, para escuchar la información referente a la ratificación de mandato del Presidente de la República y la etapa de la elección interna del abanderado de MORENA a la Gubernatura del Estado de Oaxaca.

Explicó el legislador que la 4T pretende lograr varios objetivos “contamos con un movimiento que puede hacer posible que se cumplan las leyes; podemos movilizar a la población para defender a los buenos gobernantes, como es el caso de ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR y revocar el mandato a los futuros presidentes que traicionen al pueblo y que no cumplan sus promesas de campaña”.

En ese contexto, los ciudadanos de este municipio, se comprometieron a seguir recabando las firmas para que el 27 de marzo de 2022,se instalen las casillas en todo el país y tengan la oportunidad de asistir a votar para ratificar el mandato del Presidente, y con ello, seguir respaldando los grandes proyectos para el desarrollo de México y principalmente para los estados del sur.

En cuanto al proceso electoral local, Contreras Castillo dijo que se encuentra como aspirante a la Gubernatura del Estado de Oaxaca; “mencionó que se elegirá al candidato por tres encuestas”, por ello resaltó su experiencia al ser fundador y dirigente de MORENA desde sus inicios.

Ante los presentes, fue aplaudida su propuesta de la enseñanza de 5 lenguas indígenas en las escuelas de educación básica, una en cada región correspondiente -el Mixteco, el Zapoteco, el Mixe, el chinanteco y el Mazateco-. Como ejemplo, contó la experiencia Paraguaya donde la mayor parte de su población habla guaraní porque se aprende en la escuela.

Reiteró en ese sentido, que está convencido que MORENA está llevando un proceso democrático y que de este seguramente saldrá el próximo gobernador, por lo cual pidió el apoyo de los ciudadanos para que si a su casa llega la encuesta y preguntan por un moreno que la respuesta sea “Armando Contreras es el bueno”.

