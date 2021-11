Brigadas de salud atienden a migrantes en tránsito en la Cuenca

-Fueron atendidas más de 500 migrantes procedentes en su mayoría de Centroamérica por parte de los SSO

-Dentro de las acciones ejecutadas en beneficio de esta población destacan: la prevención, promoción y control de enfermedades.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de noviembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) desplegaron cuatro brigadas de salud para atender a más de 500 migrantes en tránsito en la región de la Cuenca del Papaloapan, con la finalidad de promover estrategias orientadas a mantener una migración segura, ordenada y sin efectos nocivos a la salud.

La institución informó que desde que tomó conocimiento de la incursión de personas migrantes a la comunidad de Loma Bonita, personal de la Jurisdicción Sanitaria número tres “Tuxtepec”, acudió al refugio temporal habilitado en la planta baja del Palacio Municipal.

Ahí se realizó la búsqueda intencionada de casos sujetos a vigilancia epidemiológica como: Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), arbovirosis, cólera y Enfermedades Febriles Exantemáticas.

Durante los días 25 y 26 de noviembre, el equipo también hizo valoraciones generales del estado de salud de las personas, como es el caso de los signos vitales, toma de temperatura corporal y presión arterial; atendiendo dos casos de gastroenteritis en personas integrantes de la caravana.

En tanto, se llevaron a cabo pláticas de sensibilización sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual-distribuyéndose 600 preservativos-, IRAS y EDAS, así también acerca de las medidas sanitarias contra el COVID-19, por lo que se proporcionaron a esta población 400 cubrebocas.

Asimismo, personal del área de vectores realizó acciones de nebulización en la zona donde las y los migrantes pernoctaron-procedentes en su mayoría de Centroamérica-, con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por vector, como el dengue, zika y chikungunya.

La dependencia señaló que estas intervenciones en materia de prevención, promoción y control de enfermedades implementadas, fueron con el objetivo de detectar oportunamente brotes y casos de patologías emergentes; de igual forma identificar y atender de manera eficaz a personas enfermas con cuadros sospechosos o probables de padecimientos transmisibles, que pongan en riesgo el bienestar de la población local y extranjera.

