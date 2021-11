Presentan proyecto “Movimiento Oaxaca 2022” con miras para la gubernatura

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- En conferencia de prensa, se dio a conocer el arranque masivo del “Movimiento Oaxaca 2022”, el cuál buscará trascender en las 8 regiones del estado y los 570 municipios que lo conforman.

Movimiento impulsado por ciudadanos libres, independientes, con posiciones incluyentes, plurales y democráticas que ponen a Oaxaca por encima de los partidos e intereses. El reto no es menor y está más allá de partidos y personas, aquellos a quienes le van a confiar el destino de Oaxaca y sobre todo el futuro de los oaxaqueños.

El paradigma del rumbo que tomarán las elecciones en junio del 2022, es un tema de gran relevancia que empieza a sonar de manera constante en Oaxaca; sobre todo por el hecho de que algunos de los postulantes a este cargo por los partidos políticos actuales, no demuestran aún una trayectoria, experiencia administrativa o preparación política en el Estado.

Oaxaca necesita de proyectos estratégicos de impacto, no solo estatal, sino también regional y nacional, que exijan preparación y experiencia administrativa, la cual consolide lo que está en camino y no se enfrasquen en improvisaciones.

Heliodoro Díaz Escarraga, Militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con carrera política extensa, reafirmó que el impulso de este movimiento no será manera convencional, se establecerán propuestas claras y contundentes, que involucren también a las nuevas generaciones, sin importa los colores partidistas.

La rueda de prensa fue encabezada por Heliodoro Díaz Escárraga, Jesús Madrid Jiménez, Elpidio Concha Arellano y Verónica Pérez Peralta.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario