Por morosos en créditos Bienestar, detienen programa en la Cuenca

-La Delegada regional señaló que de los 5 mil que obtuvieron el crédito de 6 mil pesos, un total de 500 personas no han cubierto el monto en esta primera fase.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- La Delegada Regional de los Programas Federales Bienestar en la Cuenca del Papaloapan Yesenia Barbosa Arcury, reconoció que en esta región existe un retraso para cubrir los adeudos de las tandas aplicadas a principio de año, pues aseguró que el 10% de los beneficiarios han incumplido con cubrir esta deuda con la Federación.

Explicó que de los 5 mil beneficiarios existentes, fueron alrededor de 500 personas morosas que se han negado a pagar y que en muchos de los casos han cambiado de domicilio y no contestan las llamadas a pesar del esfuerzo de los servidores de la nación para dar con ellos, y que se pongan al corriente, lo que ha complicado aún más los trabajos para justificar este recurso debido a que ya se encuentra en el cierre fiscal anual.

De toda la región, explicó que es precisamente en el municipio de Tuxtepec, donde se han detectado estos casos, debido a que los beneficiarios rentaban en las viviendas que dieron como referencia y que ahora, han desaparecido ya que es un municipio grande, lo que ha complicado darle continuidad a este programa para el siguiente préstamo, a excepción de los que van al corriente.

Reconoció que en un principio eran más personas que recibieron los 6 mil pesos para inversión de su negocio, sin embargo dijo que al anunciar el presidente de la República un nuevo préstamo de 25 mil pesos, muchos optaron por cubrir sus deudas para hacerse beneficiarios de un crédito, a lo que aseguró que se busca primero cumplir con el primer crédito en su totalidad, antes de continuar con uno nuevo.

A pesar de que el programa está detenido por la morosidad de muchos beneficiarios, espera la Delegada Regional que a mediado del mes de febrero, inicien con las nuevas incorporaciones para que puedan ser acreedores a un nuevo crédito y para los que aún siguen retrasados, espera que acudan a Telecomm y actualicen sus datos ya que se otra manera, sería imposible obtener un nuevo crédito para que puedan seguir invirtiendo y ampliar su negocio.

