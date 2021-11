Oaxaca seguirá en Semáforo color verde

-Importante no relajar las medidas sanitarias contra el COVID-19

-Del 29 de noviembre al 12 de diciembre, Oaxaca seguirá en color verde anuncia la federación

-La ocupación hospitalaria global es del 26%, y un paciente nuevo hospitalizado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de noviembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que de acuerdo a la actualización del semáforo de riesgo epidémico por COVID-19 que emite el Gobierno Federal, la entidad se mantendrá del 29 de noviembre al 12 de diciembre del presente año en color verde, sin embargo, la institución exhorta a seguir intensificando las acciones sanitarias contra el virus SARS-CoV-2.

Y es que de acuerdo al comunicado técnico que emiten los SSO, este día se han registrado 55 casos nuevos y tres decesos, que suman un total de 83 mil 52 casos acumulados y cinco mil 582 defunciones, además, hay 243 casos activos en 63 municipios, se han recuperado 77 mil 227 personas y cinco mil 891 son sospechosos.

El Sector Salud, hace el llamado a la población para que no bajen la guardia y mantener vigentes todas las medidas de mitigación, como el uso correcto del cubrebocas en espacios públicos y cerrados, mantener la sana distancia de 1.5 metros, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, o usar gel a base de alcohol al 70%.

Este día la Jurisdicción Sanitaria uno de Valles Centrales contabiliza 50 mil 441 casos confirmados y dos mil 474 defunciones, Istmo 11 mil 777 casos confirmados y mil 197 personas perdieron la vida, Mixteca registra seis mil 429 casos confirmados y 571 decesos, Costa cinco mil 847 casos confirmados y 469 defunciones, Tuxtepec cinco mil 617 casos confirmados y 556 decesos, Sierra dos mil 941 casos confirmados y 315 perdieron la vida.

Los 55 casos nuevos, se ubican en 26 municipios, siendo los principales, el de Oaxaca de Juárez con 14, seguido de San Juan Bautista Tuxtepec con 11, Santa Lucía del Camino y Santa María Huatulco tres cada uno, Santa María del Tule y Santiago Suchilquitongo dos cada uno, el resto un solo caso.

Del personal de salud que se ha contagiado por COVID-19, hay un acumulado de seis mil 693, de los cuales mil 917 corresponden a la rama médica, dos mil 502 a enfermería y dos mil 274 es de otras áreas afines.

De las cinco mil 582 lamentables defunciones, tres mil 558 son hombres y dos mil 024 mujeres, los rangos de edad más afectados son los de 65 y más años con dos mil 597, seguido de 50 a 59 con mil 184, de 60 a 64 con 764 y de 25 a 44 años con 588, las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial con el 39.1%, seguido de diabetes con 36.4%, obesidad 21.2% e insuficiencia renal con 6.4%.

La red hospitalaria global se encuentra en 26%, con un paciente nuevo hospitalizado para un total de 110 que reciben atención médica, y cuatro nosocomios se encuentran al 100% de su ocupación.

La institución les recuerda que existen cinco centros de valoración de primer contacto ubicados en la zona conurbada como los hospitales: generales de zona 1 del IMSS y “Doctor Aurelio Valdivieso”; regionales: Presidente Juárez del ISSSTE y el de Alta Especialidad de Oaxaca, así como el Centro de Salud Urbano 1. Ante cualquier emergencia las personas pueden llamar al 911.–

