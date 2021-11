Logra FGEO sentencia de 60 años de prisión contra violador de niña en Xoxocotlán

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 27 de noviembre de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo, del Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia condenatoria de 60 años de prisión contra la persona del sexo masculino identificada como O. G. O., responsable del delito de equiparado a la violación agravada en contra de una niña de 10 años (cuya identidad es reservada por Ley), cometido en Santa Cruz Xoxocotlán, región de Valles Centrales.

De acuerdo con la carpeta de investigación 1111/FEADM/2018, el 23 de abril de 2016 y el 15 de febrero de 2017, el responsable agredió de forma sexual a la víctima en el interior de su domicilio particular, ubicado en inmediaciones de la colonia Palestina, perteneciente al referido municipio.

Ante estos hechos y tras la denuncia presentada, la Institución de procuración de justicia inició la investigación correspondiente -a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género-, de esta manera logró aprehender y presentar al agresor ante el Juez de la causa, quien determinó vincularlo a proceso.

En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra O. G. O., imponiendo la pena de 60 años de prisión, así como el pago de una multa por más de 389 mil pesos y la reparación del daño en abstracto.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de actuar con firmeza contra quien o quienes cometan delitos contra grupos vulnerables y no permitirá impunidad en los casos que atenten contra los derechos de niñas, niños y adolescentes.

