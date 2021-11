Inaugura director general del IEEPO nuevas instalaciones de Supervisiones Escolares en la Costa

-A nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general Francisco Ángel Villarreal realizó una gira en Puerto Escondido donde entregó los inmuebles.

San Pedro Mixtepec, Oax., 26 de noviembre de 2021.- En el trabajo en unidad que la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) mantiene con el magisterio oaxaqueño, el director general, Francisco Ángel Villarreal inauguró las nuevas instalaciones de las Supervisiones Escolares de Secundarias Técnicas ZE017 y número 25 de Secundarias Generales, con sede en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec.

Como parte de su gira de trabajo por esta ciudad, acompañado de autoridades municipales formalizó primero la entrega-recepción, por acuerdo del cabildo Municipal, de la fracción de terreno ubicado en el Fraccionamiento Playas de Puerto Escondido, Mixtepec, con una superficie total de 727.54 metros cuadrados, donde ahora se brindará una mejor atención los trámites administrativos y funciones a cargo de la Supervisión Escolar de Secundarias Técnicas que da atención a con 21 escuelas de este nivel de la zona.

En el evento, en el que estuvo presente el diputado local, Luis Eduardo Rojas Zavaleta, se destacó que después de 23 años de solicitudes y proyectos se vuelve realidad contar con estas instalaciones que sientan un precedente y la certeza jurídica de contar con un inmueble propio.

Posteriormente, el director general del IEEPO inauguró las oficinas de la Supervisión Escolar número 25 de Secundarias Generales y la Supervisión de Zona de Secundarias Técnicas, ubicadas también en Puerto Escondido.

En su mensaje, Francisco Ángel Villarreal señaló que las y los maestros tienen la alta responsabilidad en sus manos de enseñar y de ayudar a fortalecer la educación; por lo que resulta importante que cuenten con espacios físicos dignos y adecuados. En lo que se refiere a las supervisiones escolares, mencionó que se realizan esfuerzos para dotarles tanto de mobiliario como el material que requieren.

Estuvieron presentes en el recorrido del Director General del IEEPO por Puerto Escondido, el encargado de despacho de la presidencia municipal de San Pedro Mixtepec, Silvestre de Jesús López Cortés; el supervisor encargado de la Supervisión Escolar 017, Juan Morales Pérez e integrantes de la misma, docentes, madres y padres de familia.

