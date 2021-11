En Jacatepec celebran el primer aniversario de la “Casa WiFi” en apoyo al estudiante

-Integrados por jóvenes altruistas, agradecen a todos los que en este tiempo han contribuido para contar con espacios en apoyo para las clases en línea.

Alex Morales

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- Con exposiciones, música, bailes folclóricos, dinámicas y regalos la “casa WiFi” en apoyo a los estudiantes celebró su primer aniversario ante la presencia de pobladores de Santa María Jacatepec que atestiguaron este hecho.

Ahí mismo la creadora de este proyecto Karla Mingo Weber, reconoció que el resultado de los jóvenes de su municipio ha sido positivo lo que los ha motivado a seguir creando espacios donde la juventud jacatepecana, pueda seguir estudiando con el respaldo de los que están involucrados en este proyecto y de esta manera, conocer el talento de los jóvenes de este lugar con diversas actividades pero sobre todo el seguir fomentando la lectura.

Por su parte más jóvenes se han interesado en darle continuidad a este proyecto como Heeydi Vanesa Hernández Medina, quien aseguró que se busca crear un club de lectura para fomentar esta actividad en lugar donde no existe esa oportunidad, así también Jocelin Rodríguez López reconoció el esfuerzo de sus compañeras para lograr sus objetivos pues dijo que con la recopilación de libros ayuda a los más jóvenes con sus tareas, ya que en indicó que Jacatepec no cuenta con una biblioteca lo que complica el estudio de los que desean sobresalir, por lo que agradeció a todos los que han contribuido a este proyecto.

A pesar de sus actividades como funcionaria pública Karla Weber, dijo hacer un espacio en su tiempo libre para apoyar a las jóvenes que atienden la “Casa WiFi” que ha servido como una herramienta para los estudios y apoyo para los padres de familia que han sufrido por la falta de Internet, por lo que agregó que todos los servicios que se ofrecen es de manera gratuita.

Por último, manifestó que acciones de altruismo como esta es una semilla para exponer los talentos de cada joven que requieren este tipo de respaldo para sus estudios

