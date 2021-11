Solicitud de endeudamiento y presupuesto se analizarán a detalle: Diputado Víctor Raúl Hernández López

-Los factores a considerar son las condiciones en que se daría el refinanciamiento, como las tasas de interés, el plazo a pagar, las amortizaciones.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La solicitud que realizó el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa para refinanciar la deuda que se tiene con Banobras, se analizará de manera minuciosa, así lo dio a conocer el Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Víctor Raúl Hernández López.

Algunos factores a considerar son las condiciones en que se daría el refinanciamiento, como las tasas de interés, el plazo a pagar, las amortizaciones, incluso a qué instituciones se pretende pedir el préstamo de mil 500 millones de pesos que pide el Gobernador para poder refinanciar la deuda con Banobras.

Es importante mencionar que la Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Laura Estrada Mauro, dijo que no se aprobaría una nueva deuda para el Estado de Oaxaca, por su parte el Gobernador del Estado aclaró que no se trata de una deuda, sino de refinanciar la deuda con Banobras con mejores condiciones financieras.

Sobre el tema del presupuesto para el estado de Oaxaca, el coordinador parlamentario dijo que también se revisará de manera minuciosa para que el recurso público se aplique de manera adecuada, principalmente en obras y programas que beneficien de manera directa a los oaxaqueños y oaxaqueñas.

Finalmente dijo que tanto él como las Diputadas del PRD, analizarán los temas a detalle que les corresponda en cada una de las comisiones de las que forman parte, algunas de las comisiones que integran son la de presupuesto y programación, agropecuaria, forestal, minería y pesca, entre otras.

Comentarios

