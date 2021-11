Sol Rojo se manifiesta en Ciudad Administrativa, exigen cumplimiento a sus demandas

-En caso de no ser atendidas, podrían iniciar movilizaciones y bloqueos en la capital.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca.- La mañana de este viernes la organización “Sol Rojo” se manifestó en el complejo de Ciudad Administrativa, para exigir que se instale una mesa diálogo con la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y la Fiscalía General del Estado (FGEO), ya que su objetivo es la liberación de Salvador Pinal Meléndez.

En entrevista la vocera de Sol Rojo Yolanda Ruiz, comentó que la detención de Pinal Meléndez que llevó a cabo el Gobierno del Estado, se dio de manera arbitraria, sobre todo porque era una de las personas que se oponía al proyecto del corredor interoceánico, ya que denunciaba que le estaban quitando las tierras a las personas.

Otra de las demandas de la organización es la aparición con vida Ernesto Serna García, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado 10 de mayo de 2018, así como el esclarecimiento del asesinato de Luis Armando Méndez Aquino, quien fue privado de la vida el 11 de abril de 2019.

Yolanda Ruiz pidió a la Fiscalía y al Gobierno del Estado que den a conocer el avance de las investigaciones de estos casos, o de lo contrario estarían realizando una serie de movilizaciones en la ciudad de Oaxaca de Juárez, para ejercer presión a las autoridades sobre el cumplimiento de sus demandas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario