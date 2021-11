Se reúne Armando Contreras Castillo con Médicos del municipio de Oaxaca de Juárez

En una charla amena, Contreras Castillo habló de la próxima contienda electoral a celebrarse en julio de 2022, a través de un acto de democracia en el que participarán las y los oaxaqueños.



Mencionó en ese sentido, su participación de manera interna en el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, que a través de tres escuestas espejo, elegirán a la candidata o candidato de este partido, para garantizar el triunfo de la Gubernatura en el Estado de Oaxaca.



El Legislador Federal, resaltó su integra vocación de servicio, por ello solicitó el voto de confianza ante los presentes, para que sea beneficiado como aspirante y después como candidato de Morena para contender a Gobierno del Estado.



Manifestó, que su principal anhelo es velar para que las grandes obras estratégicas y de impacto se hagan realidad; como los son la conclusión del tren transístmico que mantenga fluidez de intercambio económico y que generé crecimiento, así como las carreras del Istmo de Tehuantepec y pavimentación de más de 300 carreteras rurales, principalmente.



En su intervención, los participantes pidieron al diputado Federal, resolver de manera inmediata la problemática del ambulantaje en el centro histórico, así como las manifestaciones que prosperan en últimas fechas, por el múltiple abandono en que los gobiernos tienen al pueblo de Oaxaca.

Asimismo, aprovecharon para manifestar su respaldo y apoyo al actual aspirante “tenemos confianza en usted” manifestaron.



Cabe destacar que Armando Contreras Castillo, fue el primer presidente del Consejo Estatal de Morena en Oaxaca, así como secretario de Pueblos Indígenas y Movimientos Campesinos del Comité Ejecutivo de Morena, cuando el Lic Andrés Manuel López Obrador, tuvo el cargo como presidente del partido.

Además, es profesor egresado del CRENO y licenciado en Economía por la UABJO.

Fue presidente municipal de Concepción Papalo y secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, así como Senador de la República y dos veces Diputado Federal de Morena.

