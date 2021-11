Se manifiestan trabajadores de salud en oficinas alternas en busca de titular de SSO

-Demandan que ante la falta recurso humano en el sector salud, ha aumentado la muerte materna y la baja calidad de atención.

Mario Romero/Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Trabajadores del Sindicato Federal Democrático de Salud (SIFEDS) tomaron las oficinas alternas, en Santa Lucia del Camino para exigir la recontratación del personal despedido, además de los pagos de sueldos caídos y bonos covid.

Los trabajadores exigen una mesa de dialogo con el Secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, quien se ha negado a un encuentro desde hace varios meses.

Entre las principales peticiones, expusieron la falta de información del proceso de transición con el INSABI, la destitución del asesor de salud, Guillermo Cabral, la falta de insumos médicos y la contratación de más recurso humano.

Posteriormente, elementos de la Policía Estatal y de la PABIC acudieron hasta la manifestación a dialogar para la disolución de la toma de las instalaciones, la cual está ubicada en un domicilio particular que habilitaron de manera discrecional en ese municipio, de la zona conurbada.

La presencia de los elementos de la policía se generó luego de una llamada de terceros, quienes denunciaron que estos trabajadores de la salud intentarían ingresar a estás oficinas a la fuerza, por lo que se activó el dispositivo por parte de los efectivos para evitar conflictos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario