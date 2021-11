Se elevan a 246 los casos activos de COVID-19: SSO

-Además se reportan 105 casos nuevos y dos defunciones

-Exhorta SSO a solicitar atención médica oportuna ante la presencia de síntomas de alarma por SARS-CoV-2

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 25 de noviembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reiteraron nuevamente a la población a priorizar los cuidados para prevenir el contagio del COVID-19, a fin de frenar la circulación del virus, luego que este 25 de noviembre se reportaran 105 personas positivas a la enfermedad, con esta nueva cifra la entidad alcanzó los 82 mil 997 casos acumulados de coronavirus.

En el Comunicado Técnico Diario con corte de este jueves, la institución señala que en las últimas 24 horas se notificaron dos defunciones más, para un total de cinco mil 579 decesos desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Así también la cantidad de casos activos se elevó a 246, con presencia en 62 municipios, 166 corresponden a Valles Centrales, 20 al Istmo, 16 a Tuxtepec, 24 a la Costa, 11 a la Mixteca y nueve a la Sierra.

Cabe señalar que los 105 casos nuevos, afectan a 38 municipios, siendo el de mayor número Oaxaca de Juárez tras registrar este día 24 confirmados, seguido de San Juan Bautista Tuxtepec con 14, así como Cuilápam de Guerrero y Santiago Suchilquitongo con seis cada uno, además de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con cinco e igual número Santa Cruz Xoxocotlán, el resto cuatro, tres, dos y un caso.

En relación al panorama Jurisdiccional, Valles Centrales acumula un global de 50 mil 414 casos confirmados y dos mil 474 defunciones, Istmo 11 mil 776 confirmados y mil 197 defunciones, Tuxtepec cinco mil 604 confirmados y 556 defunciones, Costa cinco mil 841 confirmados y 469 defunciones, Mixteca seis mil 426 confirmados y 571 defunciones, Sierra dos mil 936 confirmados y 312 defunciones.

Para la actualización de datos de este día se tiene el reporte de cuatro hospitales al 100% de ocupación, también dos personas ingresaron durante las últimas 24 horas a la red médica por complicaciones derivadas a la patología, lo que hace que la saturación hospitalaria sea del 24.6% de manera general, toda vez que, de las 431 camas destinadas para atender a pacientes con esta infección, hay disponibles 325.

En relación a las camas ocupadas por demarcación, la de mayor servicio es en la zona de la Mixteca con un 42.9%, seguido de Tuxtepec con 35.3%, Valles Centrales con 23.7%, Istmo con 21.7%, Costa 20% y Sierra 0%.

La institución exhorta a las familias oaxaqueñas a evitar aglomeraciones, así como usar correctamente el cubrebocas y lavarse constantemente las manos. Además de solicitar atención médica oportuna ante la presencia de síntomas de alarma por COVID-19 a cualquiera de los cinco centros de valoración para la atención de pacientes, ubicados en los hospitales general de zona 1 del IMSS, Presidente Juárez del ISSSTE, Doctor Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario