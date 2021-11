Regularización de transporte, de los temas prioritarios de la Comisión de Transporte: Dip. Nicolás Feria

-Señaló que gestionará que se instale un módulo de la SEMOVI en el municipio de Santiago Juxtlahuaca.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Diputado Local y Presidente de la Comisión Permanente de Movilidad, Comunicaciones y Transportes Nicolás Feria Romero, comentó que trabajará para atender y resolver las demandas del sector en toda la entidad, incluso dijo que al momento de darse a conocer su nombramiento, se acercaron varias agrupaciones de mototaxis.

Uno de los objetivos que llevará a cabo es la instalación de un módulo de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, ya que es este municipio de la región mixteca hay muchas agrupaciones de mototaxis y transportistas que tienen que trasladarse hasta la capital para realizar sus trámites.

Asimismo indicó que desde la comisión se buscará regularizar el tema de las concesiones, ya que desde hace varias administraciones se ha buscado poner orden en este sector que es de los más complejos que tiene el estado, por ello dialogará con las organizaciones para regular el transporte en la entidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario