Realiza SEP en coordinación con IEEPO foro sobre innovación de los libros de texto gratuitos

-Al inaugurar la actividad, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal resaltó que es fundamental escuchar la diversidad de voces para mejorar la educación.

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de noviembre de 2021.- Con el objetivo de escuchar opiniones, compartir experiencias y propuestas, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), organizaron el Foro de Discusión sobre la Innovación de los Libros de Texto Gratuitos, Ciclo Escolar 2021-2022, el cual fue inaugurado por el director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal.

En un encuentro cordial y abierto, a través de dos paneles, uno con docentes y otro con bibliotecarios, se analizaron los contenidos de los libros de texto en lengua materna de español tercer grado; español cuarto grado, cuadernos de aprendizajes fundamentales para los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, asignaturas de matemáticas y lengua materna, español, a fin de enriquecerlos y mejorarlos.

En su mensaje, en presencia del director general de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, Marx Arriaga Navarro, instancia que realiza este tipo de foros como parte de una jornada en diferentes entidades del país, a nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el Director General del IEEPO, destacó la labor que en el contexto de pandemia ha realizado el magisterio oaxaqueño, al que calificó como una fortaleza a nivel nacional.

Reconoció la importancia de propiciar la discusión que conduzca a innovar los libros de texto gratuitos que las maestras y maestros utilizan para la formación de niñas, niños y adolescentes oaxaqueños en todos los niveles y modalidades que se encuentran en las ocho regiones del estado, con una gran diversidad cultural y lingüística y en donde desarrollan estrategias adicionales para su atención ante el contexto actual.

“Escuchar la diversidad de voces, desde sus experiencias en el trabajo frente a grupo en relación a los lineamientos nacionales, didáctica, contenidos disciplinares, fortalecimiento de las lenguas Maternas, resulta fundamental y es una oportunidad también para que se conozca el material que maestras y maestros han elaborado como los cuadernillos de trabajo. Oaxaca tiene que dejar huella”, puntualizó en presencia también del titular de la Oficina de Enlace Educativo del Estado de Oaxaca de la SEP, José Miguel Navarro Martínez.

Por su parte, el Director General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, quien moderó los paneles, indicó que este encuentro es histórico ya que permite abrir un diálogo con el magisterio y conocer sus opiniones. “Necesitamos un libro de texto hecho de todos y para todos. Ahora nos encontramos con un magisterio capaz no solo para enfrentar los retos en el aula sino para elaborar los documentos rectores en la educación como los libros de texto gratuitos”, dijo.

El Foro de Discusión sobre la Innovación de los Libros de Texto Gratuitos, Ciclo Escolar 2021-2022, que se realizó en las modalidades presencial y a distancia con la participación de docentes, asesores técnico pedagógicos, bibliotecarias, bibliotecarios, entre otros actores educativos se puede consultar en las redes sociales, en la página de Facebook https://www.facebook.com/SEP.DGME.

