Prevé Registro Civil de Tuxtepec aumento de matrimonios en diciembre

-La suspensión de las bodas comunitarias y la disminución de contagios por Covid, han movido a las parejas a iniciar trámites para contraer matrimonio a finales de año.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El interés de las parejas por contraer matrimonio en diciembre ha representado el incremento del 20 por ciento en trámites, señaló la titular de la primera oficialía del Registro Civil, Aury Alonso Bravo.

Alonso Bravo explicó que este repunte se marca luego de que durante este 2020, no se pudieran realizar las bodas comunitarias en febrero, recordando que por la pandemia del covid y los altos contagios en esas fechas no permitían trámites que causaran aglomeraciones.

Sin embargo, Aury Alonso dijo que ante la prevalencia de semáforo verde en Oaxaca y gran parte de la república mexicana, ha movido el interés de las personas por retomar las fiestas.

En los protocolos de matrimonio en las instalaciones oficiales, solo se permitirá la entrada de los interesados, lo padres y 2 testigos, para evitar aglomeraciones y la propagación del virus, que pesar que los contagios han disminuido, pero no se debe de bajar la guardia, explicó la titular del registro civil, así mismo se disminuyó el número de testigos, detallando que con anterioridad se pedían cuatro y ahora solo con dos.

En caso de que se requiera la presencia de un juez para un casamiento a domicilio, se debe de agendar previa cita, debe realizarse en un área despejada y en donde solamente se encuentren las personas interesadas del evento y respetar los protocolos de salud, como el uso de cubrebocas, sana distancia y gel desinfectante.

Además agregó que también se tiene un aumento en el registro de infantes y que los trámites se llevan a cabo el mismo día, los interesados podrán acudir de 9:00 de la mañana ha 3:00 de la tarde y el mismo día que se realiza el trámite, se entrega su documento.

