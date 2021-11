Plataforma electoral del PRI se basa en 5 ejes que lo llevará al triunfo en las elecciones: Eviel Pérez Magaña

-Ante el IEEPCO también presentó su carta de intención de conformar una coalición.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Desarrollo político, desarrollo económico sustentable, desarrollo rural y sustentabilidad, desarrollo urbano y regional y estrategias transversales, son los ejes en los cuales basa el Partido Revolucionario Institucional (PRI) su plataforma política, así lo dio a conocer el Presidente del Comité Directivo Estatal Eviel Pérez Magaña.

Señaló que estos ejes y la plataforma electoral son los que llevarán al PRI al triunfo en la elección del próximo 5 de junio de 2022, en la que se elegirá al próximo Gobernador o Gobernadora de Oaxaca, dicha plataforma indicó, fue aprobada en una asamblea en dónde se aprobó la plataforma electoral y el método para la selección de personal.

Además presentaron la carta de intención de conformar una coalición con otros partidos políticos, señaló que en el PRI tienen claro que es momento de actuar, de hacer las cosas bien, con oficio político y principalmente hacerlo al lado de la gente, que es la base para tener un buen gobierno.

A pesar de que en su momento tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han manifestado que no buscarían ir en coalición con el PRI, Pérez Magaña comentó que seguirán en pláticas con estos institutos políticos para que se logre conformar una alianza electoral como en el pasado proceso federal y local.

