Oaxaca de los estados que pagan salarios bajos a los trabajadores, denunció Dip. Adriana Altamirano

-Mencionó que desde la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, trabajará para brindar mejores salarios y condiciones a los trabajadores de Oaxaca.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El estado de Oaxaca es uno de los que más bajo salario paga a los trabajadores, y dónde existe un gran número de personas que no cuentan con seguridad social, por ello la Presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social Adriana Altamirano Rosales buscará la forma para revertir esta situación.

Otro de los temas que se buscará resolver, tiene que ver con las pensiones y jubilaciones, ya que estos pagos están muy por debajo de la media nacional, refiriéndose al personal que labora para el Gobierno del Estado, asimismo indicó que se revisará la Ley Estatal del Trabajo para brindar mejores condiciones a los trabajadores oaxaqueños.

Sobre el tema de la violencia hacia las mujeres, la legisladora por Nueva Alianza Oaxaca (NAO), expuso que se necesitan tomar acciones para erradicar la violencia de género y los feminicidios, para ello mencionó que va a citar a la Vice Fiscal de violencia de género, para iniciar una agenda de trabajo.

Asimismo indicó que propondrá que se hagan ajuste al presupuesto que se analizará para el estado de Oaxaca, mencionó que se busca destinar recursos a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), para que se apoye a las mujeres y se hagan acciones de prevención.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario