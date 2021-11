La mala atención del ISSSTE, demanda principal de sindicatos adheridos a la FEDESSP en Oaxaca

-Tras el reciente nombramiento Victoria Cruz Villar, ya está reuniéndose con los líderes de los diversos sindicatos agremiados.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta colegiada de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos del Estado de Oaxaca (FEDESSP) Victoria Cruz Villar, dio a conocer que la principal demanda de los sindicatos adheridos, es la mala atención del ISSSTE.

Explicó que al ser trabajadores del sector público, cotizan ante el ISSSTE y por lo tanto, la demanda principal que tienen es el mal servicio de esta institución de salud, aunado a la escases de los medicamentos y que tardan mucho en darles una atención medica, además de que en ocasiones los derechohabientes tienen que pagar sus estudios.

Sin embargo, puntualizó que ante estas quejas principales entre los sindicalizados adheridos, el Director del ISSSTE ha tratado de irle dando una solución a estos problemas y con esto, ir mejorando el servicio además de que confían en que en un futuro, ya no existan tantas quejas debido a que el Director de esta dependencia de salud, es oaxaqueño.

La titular además, puntualizó que otro problema que enfrentan es que al ser sindicatos independientes no se les hace caso, y solo toman en cuenta al sindicato mayoritario, dejando a un lado a los sindicatos minoritarios.

En esta federación son 18 sindicatos agremiados, así como están en platicas para que se incorporen dos más, y debido a que recién tomó el cargo, estará sentándose con los representantes de cada uno para que le informen de cuantos agremiados son en cada uno de los sindicatos.

La representante de esta Federación, señaló que entre algunas acciones prontas es la de tratar de que todos los trabajadores conozca todo lo necesario en previsión social, con la finalidad de que en un futuro no tenga problemas.

