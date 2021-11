Esperan participantes de “Emprende Tux” registrar altas ventas y proyección de sus negocios

-Pese a la falta de organización del evento, dijeron que la finalidad es contar con esta oportunidad para reactivar su economía ante los números rojos que registraron a lo largo del año.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Participantes y jóvenes emprendedores esperan balancear su economía en el evento “Emprende Tux”, pues aseguran que durante todo el año las ventas no fueron las esperadas, al grado de que la mayoría de estos comerciantes aseguran que registraron números rojos en en este 2021.

Para algunos esta es una oportunidad esperada para vender sus productos, por lo que esperan que en los próximos días, las personas acudan al parque Juárez a consumir lo que ellos mismos producen, como son bordados, joyería, accesorios, solventes, y productos artesanales de la región.



Así mismo esperan los organizadores que en esta cuarta edición, el evento sea un éxito y que los más de 70 participantes obtengan las ventas deseadas, ya que mencionaron que a lo largo del año fueron afectados por la crisis y que esta es una oportunidad, aprovechando que se vienen fechas especiales durante el cierre del año.

Por otro lado la falta de una buena logística, provocó la molestia de algunos de los emprendedores, sin embargo minimizaron el asunto, ya que comentaron que la prioridad de ellos es obtener buenas ganancias durante estos días con este festival.

Así también reconocen que con la pandemia, se abrieron otras puertas como las ventas en línea y esto les dio la oportunidad de seguir vendiendo sus productos, aunque no en la cantidad deseada por lo que explicó la emprendedora Rocío Vásquez Olivera que esto ayudó a subsistir durante este tiempo de pandemia.

De esta manera esperan los emprendedores que los días en que estarán instalados en el parque Juárez, que será del 26 hasta el 30 de noviembre, se registren altas ventas y en otros de los casos, ayuden a proyectar más sus pequeños negocios.

