Elige PRI método para selección de candidata o candidato

-Este viernes entregará al IEEPCO plataforma electoral para proceso 2021-2022.

-Dan a conocer al Consejo Político Permanente tope de campaña del proceso.

Oaxaca, Oaxaca.- Hoy la Comisión Política Permanente del PRI en Sesión extraordinaria encabezada por su presidente Eviel Pérez Magaña, aprobó el método para elegir a la candidata o candidato para la elección del 05 de junio de 2022.

Por unanimidad, la Comisión votó por el método de Convención de Delegados por lo que los próximos días será electo al interior del PRI la candidata o el candidato a gobernador de Oaxaca.

De la misma manera, se aprobó la Plataforma electoral que será presentada el 26 de noviembre ante el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEPPCO).

También la Comisión Permanente instruyó al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Eviel Pérez Magaña para buscar con otras fuerzas políticas la confirmación de candidaturas comunes, alianzas, frentes o coaliciones para enfrentar el proceso electoral local 2021-2022.

Finalmente, el secretario de finanzas Ing. David Romero Villalobos informó que los topes máximos de gastos de precampaña para la elección de gobernadora o gobernador del estado de Oaxaca para el proceso electoral ordinario 2021-2022 es el resultado de la operación aplicada respecto del 20% de los topes máximos de campaña de las selecciones referidas en el proceso electoral ordinario 2015-2016 el cual asciende a $13,626,897.57 pesos.

