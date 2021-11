Desde Comisión de Hacienda, se vigilará que leyes de ingresos de ayuntamientos no sean abusivas: Dip. Fredy Gil

-Señaló que se debe trabajar para que Oaxaca sea una entidad contribuyente, pero sin abusos.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Desde la Comisión Permanente de Hacienda, se vigilará que las leyes de ingresos de los ayuntamientos no sean abusivas para la población o que fomenten el aumento de la pobreza, así lo manifestó el Presidente de dicha comisión el Diputado Fredy Gil Pineda Gopar.

Señaló que se debe trabajar para que Oaxaca sea una entidad contribuyente, pero sin abusos, ya que es necesario que el Estado aporte impuestos a la federación, ya que las fórmulas que se usan para la repartición de los recursos se basan en la contribución que hace cada una de las entidades al Gobierno Federal.

Esta declaración la hizo luego de haber instalado la Comisión Permanente de Hacienda, misma que está integrada por las Diputadas Tania Caballero Navarro, Ysabel Martina Herrera Molina, Yesenia Nolasco Ramírez y Reyna Victoria Jiménez Cervantes.

