Anuncia Dirección de Educación, último programa cívico para Tuxtepec

-Explicó que solo las áreas de cultura y recreativa, se mantendrán activas por lo correspondiente a las fiestas decembrinas.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Director de Educación Cultura y deportes del Ayuntamiento de Tuxtepec Guillermo Guardado Campa, anunció que el próximo lunes será el último programa cívico de la actual administración, esto debido a que por la cercanía del término del trienio, solamente se enfocarán en actividades necesarias para las fechas decembrinas.

Dijo que otra de la situación, es que las escuelas se encuentran fuera de circulación para poder hacer presencia en los actos cívicos, por lo que no pueden hacer uso de su participación en estos eventos, aclarando que solo estarán activos las áreas de deportes y cultura, por las actividades que tienen durante estas fechas.

En lo que respecta al área de cultura, explicó que se estarán enfocando en el nacimiento del niño Dios, pues explicó que ya es toda una tradición que se haga el primero de Diciembre y en esta caso no seria la excepción.

En lo que respecta a otras actividades para este último mes, dijo que aún no están definidas ya que aún no se ha dado a conocer el presupuesto que se vaya a destinar por estas fechas, además del tiempo que les queda al frente por lo que ve complicado que se realicen actividades durante las fiestas decembrinas.

Sin embargo reconoció que esta a la espera de que se defina esta situación, por lo que aseveró que será hasta la próxima semana cuando se de a conocer las actividades que se vayan o no, a realizar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario