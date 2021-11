Adeuda ayuntamiento de Tuxtepec mantenimiento en plantilla vehicular, hasta de patrullas

-El problema va desde patrullas, moto patrullas entre otros vehículos oficiales, los cuales llevan años sin poder sacarse de talleres o corralones

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El Regidor de Bienes Municipales Miguel Ángel Grajales aseveró a pocas semanas de concluir la administración municipal, el gobierno local aún tiene pendiente pagos por mantenimiento de unidades, unas siguen en los talleres mecánicos y otros en corralones.

En entrevista, el funcionario reconoció la grave problemática que persiste y detalló que esta situación se presenta tanto en patrullas, moto patrullas, entre otros vehículos oficiales, los cuales llevan años sin poder sacarse de talleres o corralones y que continúan generando un interés moratorio económico.

El regidor espera que al término del año, se reduzca este problema con el pago de algunos de estos mantenimientos, pues ya se está trabajando y buscando la gestión y consulta de fondos económicos o si se tiene la capacidad para resolver este conflicto y dejar limpia la administración saliente.

Por otra parte, agregó que el ayuntamiento llevó a cabo un programa de descacharrización denominado “El Ciclotón”, en el cual le dieron fin a todos aquellos artículos de oficina que se encontraban guardados en las bodegas municipales desde aproximadamente 2015 – 2016.

De esto no indicó un estimado exacto de cuanto fue lo que se destruyó, pero afirmó el funcionario que eran bastantes cacharros.

Debido a que no se pueden vender, ni regalar todos estos artículos que son sustituidos por unos nuevos, detalló Grajales que mediante una sesión de cabildo acordaron que se deberían destruir, decisión que fue tomada en conjunto con el personal operativo de cada una de las áreas y de este modo en esté “Ciclotón” se le dio un final adecuado, respetando las normas legales de los desechos.

