Vecinos de Casas Geo serán denunciados por impedir obra de gas: dueño de predio

-El propietario, identificado como José Cupertino Vázquez, procederá legalmente, pues no es la primera vez que los habitantes se oponen a que haga uso de su propio terreno.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El propietario del terreno en donde se proyectó construir una distribuidora de gas LP, en el Fraccionamiento El Santuario en Tuxtepec, José Cupertino Vázquez, anunció que emprenderán acciones legales contra un grupo de colonos que ha evitado los procesos iniciales para dicha obra.

El dueño del predio, quien se identificó con título de propiedad en mano y acompañado de su representante legal, el abogado Alfredo Llanjo, señaló que no es la primera vez que los vecinos le impiden el uso de su terreno, lo cual le ha ocasionado graves problemas y que van contra sus derechos.

En esta última acción, los colonos echaron abajo el interés de la empresa Gas del Atlántico para instalar un expendio de gas, pues ni siquiera les permitieron concretar los procesos sobre el alineamiento del lugar por parte de Desarrollo Urbano.



En conferencia de prensa, Cupertino Vázquez dijo que los vecinos del condominio número uno se han opuesto a todo acto que como dueño ha tratado de realizar desde que lo adquirió entre el 2015 y 2016.

Por lo tanto, el representante legal el abogado Alfredo Llanjo, desmintió que ese terreno sean áreas comunes, como lo señaló una mujer que se identificó como Karla Beatriz, representante del condominio número uno en compañía con el presidente de la colonia, o de ser así, los llamó a presentar la documentación legal que acredita su versión.

En tanto el propietario procederán en acciones legales ya que sus manifestaciones afectan sus intereses económicos.

