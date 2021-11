“Toman” oficina de Jurisdicción Sanitaria de Tuxtepec; exigen destitución de jefe

-La demanda de los trabajadores de la Sección 35 del SNTSA es por incumplimiento a sus peticiones.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Integrantes de la Sección 35 del SNTSA, tomaron las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria número 03 para exigir la destitución inmediata del titular de la jurisdicción en la Cuenca, Javier Maldonado Vargas.



Los trabajadores foráneos indicaron que el jefe ha incumplido con sus peticiones, como son entrega de uniformes, bonos administrativos, bonos a cuenta de aguinaldo, medidas de fin de año.

La representante sindical, Silvia Martínez Cumplido, declaró en entrevista que también solicitan información sobre el proceso de transición a IMSS- Bienestar.



Desde hace varias semanas apostaron primero a diálogo en una mesa de trabajo con Maldonado Vargas, pero ante su negativa, los afectados de afectados más de 30 centros de salud decidieron manifestarse. De no cumplirse sus demandas amagaron con extender la toma de las instalaciones.



Silvia Cumplido dijo que no se han descuidado los servicios en los diferentes centros de salud, ya que se han turnado grupos en representación para mantener la atención.

Los trabajadores también plantearon se resuelva la recontratación del personal de limpieza y vigilancia.

