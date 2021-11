Responde Murat a Congreso, no es deuda, es refinanciamiento

-Señaló que va a dialogar con los diputados sobre la solicitud de mil 500 millones de pesos que presentó ante el Congreso de Oaxaca.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa le respondió a la Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la legislatura local Laura Estrada Mauro, de que la solicitud que presentó no es para adquirir una deuda, sino para refinanciar una deuda que tiene la entidad con Banobras.

Refirió que esto le conviene al Estado, ya que con el dinero que está solicitando, se pagará una deuda que tiene el Gobierno del Estado, la cual dijo le heredaron las administraciones pasadas, señaló que es respetuoso del poder legislativo y que va a dialogar con los diputados sobre la solicitud de mil 500 millones de pesos que presentó ante el Congreso de Oaxaca.

El mandatario oaxaqueño explicó que el Gobierno le debe a Banobras mil 500 millones de pesos, con el refinanciamiento que está pidiendo, se pagarán 400 millones de pesos, por lo que deuda quedará en mil 100 millones de pesos, refirió que se van a suplir esos mil 500 millones por mil 100 millones y así lograr una tasa más baja.

Es preciso comentar que al término de la sesión del Congreso del Estado, la Presidenta de la JUCOPO Laura Estrada Mauro, afirmó que no se aprobará una deuda más al Gobierno del Estado, ya que el mandatario oaxaqueño presentó una solicitud para que se autoricen mil 500 millones de pesos.

