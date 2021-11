Registra SSO 74 casos nuevos en 37 municipios, suman 82,892 acumulados en la entidad

-La ocupación hospitalaria global es del 23.4%, y 3 pacientes nuevos hospitalizados

-Se han registrado 7 decesos, que suman 5,577 defunciones

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de noviembre de 2021.- Al corte de este miércoles, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), han registrado 74 casos nuevos del virus SARS-CoV-2 y siete lamentables defunciones, que suman 82 mil 892 casos acumulados de la enfermedad y cinco mil 577 decesos, se han recuperado 77 mil 105 personas, hay seis mil 011 casos sospechosos.

De igual forma hoy se notificaron 210 casos activos de COVID-19, en 60 municipios y cinco hospitales se encuentran al 100% de su capacidad, de acuerdo al informe técnico.

Al respecto, la institución destacó que no se debe bajar la guardia, la pandemia aún no termina, por lo que es importante seguir con las medidas establecidas, como el uso de cubrebocas en espacios públicos y cerrados, mantener la sana distancia de 1.5 metros y el lavado frecuente de manos con agua y jabón, o usar gel a base de alcohol al 70%.

Este día la Jurisdicción Sanitaria uno de Valles Centrales, contabiliza 50 mil 340 casos confirmados y dos mil 474 defunciones, Istmo 11 mil 771 casos confirmados y mil 196 personas perdieron la vida, Mixteca registra seis mil 425 casos confirmados y 571 decesos, Costa cinco mil 837 casos confirmados y 468 defunciones, Tuxtepec cinco mil 589 casos confirmados y 556 decesos, Sierra dos mil 930 casos confirmados y 312 perdieron la vida.

Los 74 casos nuevos, se ubican en 37 municipios, siendo los principales de Oaxaca de Juárez con 17, seguido de Huajuapan de León con 10, San Juan Bautista Cuicatlán con cuatro, Loma Bonita tres, San Juan Bautista Tuxtepec, San Nicolás Hidalgo, San Pablo Etla, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa Catarina Juquila, Santa Cruz Xoxocotlán, y Santa María Huatulco dos cada uno, el resto un solo caso.

De los 82 mil 892 casos confirmados, el grupo de edad más afectado son los del rango de 25 a 44 años de edad con 38 mil 772, seguido de 50 a 59 con 11 mil 101, y de 65 y más años con nueve mil 469. Por tipo de atención 11 mil 469 se han hospitalizado y 71 mil 423 han sido ambulatorios.

De las cinco mil 577 lamentables defunciones, tres mil 554 son hombres y dos mil 023 mujeres, los rangos de edad más afectados son los de 65 y más años con dos mil 595, seguido de 50 a 59 con mil 184, de 60 a 64 con 762 y de 25 a 44 años con 587, las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial con el 39.1%, seguido de diabetes con 36.5%, obesidad 21.2% e insuficiencia renal con 6.4%.

La red hospitalaria global se encuentra en 23.4% con tres pacientes nuevos hospitalizados para un total de 101 que reciben atención médica, y cinco nosocomios se encuentran al 100% de su ocupación.

En este sentido, la Jurisdicción Sanitaria de la Mixteca registra un 41.7%, de camas ocupadas por pacientes COVID-19, Tuxtepec 32.4%, Istmo 22.9%, Valles Centrales 22.7%, Costa 14.5% y Sierra 0%.

Ante cualquier síntoma pueden acudir a los cinco centros de valoración de primer contacto, ubicados en la zona conurbada como los hospitales general de zona 1 del IMSS, regional Presidente Juárez del ISSSTE, general Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, y el Centro de Salud Urbano 1, así como llamar al 911 en caso de alguna emergencia.

