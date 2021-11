Reconocen habitantes de Concepción Pápalo trayectoria política de Armando Contreras Castillo

-Los pobladores reconocieron su experiencia, su labor como fundador de MORENA, así como su trayectoria política a favor del pueblo.



Jorge Acevedo



Concepción Pápalo, Oaxaca.- El Diputado Local y uno de los cuatro aspirantes que será sometido a encuesta para definir al candidato o candidata de MORENA al Gobierno de Oaxaca Armando Contreras Castillo, visitó Concepción Pápalo, su tierra natal, dónde fue recibido entre aplausos y un ambiente de alegría.

En una reunión que tuvo, los asistentes, entre ellos familiares y amigos, reconocieron su experiencia, su labor como fundador de MORENA, así como su trayectoria política a favor del pueblo, los militantes de Morena manifestaron su agradecimiento por el trabajo que ha realizado el legislador desde la Cámara Federal y que ha beneficiado a los municipios de la Cañada.

En su participación, el legislador federal expresó su alegría por las manifestaciones de afecto y el recibimiento que le dieron en su tierra natal, “Este es un momento muy emotivo para mí, los que nos dedicamos a la política, lo que más deseamos, es volver a nuestro pueblo, encontrarnos con nuestra gente y tener un recibimiento como el que nos han dado, llevo en el corazón este momento”.

Agregó que en estos tiempos es posible que llegue el cambio verdadero a Oaxaca, algo que hace 20 años se veía tan lejano, en el evento, los ciudadanos también externaron su beneplácito por la elección del Consejo Nacional de Morena, para que el Legislador sea uno de los 4 aspirantes de ese partido a la Gubernatura de Oaxaca, porque aseguraron conoce el estado y sabe de las necesidades de todos y todas, y haría un trabajo extraordinario.



