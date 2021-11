Músicos Vallenses esperan aumento de presentaciones en fiestas decembrinas; están listos

-Aseguran que la llegada de la tercera ola ocasionó cancelaciones de eventos y de sus contratos.

Alex Morales



Valle Nacional, Oaxaca.- Músicos del municipio de Valle Nacional, esperan que con la llegada de las fiestas decembrinas el número de presentaciones aumente en este mes, luego de las numerosas cancelaciones de eventos y contratos, debido a la llegada de la tercera ola de la pandemia.



Relató Alejandro Barriento vocalista de la agrupación “Alex Barr y su ritmo Tropicalisimo” que poco a poco va regresando la normalidad a esta región, donde ya empiezan a caer algunos contratos para fiestas privadas y espera que este fin de año, sean invitados a amenizar las fiestas.

Lamentó que no haya apoyos por parte de las autoridades para mitigar la pandemia, pues dijo que en los momentos más complicados las puertas se les cerraron, sin embargo señaló que poco a poco los han contactado para llenar de ambiente y sabor las reuniones y fiestas en diferentes lugares de este municipio.

En el marco del festejo de Santa Cecilia quien es considerada “la patrona de los músicos” aprovecharon para saludarse con otros músicos, así como también convivir y “echarse un plomazo“, mostrando así que lejos de haber una rivalidad entre los que aman la música, existe camaradería entre ellos y que cada que se puede aprovechan para demostrarlo.



