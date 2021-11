MORENA no aprobará otra deuda a Gobierno de Oaxaca, puntualizó Laura Estrada

–La Presidenta de la JUCOPO de la legislatura local comentó que será este viernes cuando se defina el caso del Diputado Gustavo Díaz

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Congreso del Estado de Oaxaca no aprobará una deuda más al Gobierno de Oaxaca, así lo manifestó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la legislatura local Laura Estrada Mauro, esto con referencia a una solicitud presentada por el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Y es que el titular del poder ejecutivo envió una solicitud al Congreso de Oaxaca para solicitar un préstamo de mil 500 millones de pesos, con los cuales se busca refinanciar parte de la deuda pública de la entidad, sin embargo la Diputada por MORENA afirmó que el estado no está para contratar una deuda más, ya que se encuentra demasiado endeudado.

Señaló que se deben cuidar las finanzas públicas, por lo que se revisará de manera detallada el proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, asimismo indicó que el mandatario oaxaqueño dijo en su quinto informe que existen finanzas sanas en su gobierno y que se ha logrado reducir hasta en un 37 por ciento la deuda pública.

Otro tema que se le cuestionó a la Presidenta de la JUCOPO, fue con relación a la solicitud del Diputado Electo Gustavo Díaz, quien pide rendir protesta como legislador desde el penal en que se encuentra recluído, esto dijo Estrada Mauro, se analizará y se resolverá este viernes, ya que ese día vence el plazo que tiene para rendir protesta.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario