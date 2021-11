Marchará DIF en Valle Nacional, contra de la violencia de género y el abuso infantil

–La fecha será el próximo 25 de Noviembre y asegura la titular de la instancia que pese al lento trabajo de la Fiscalía en los 2 últimos meses, se han librado 6 ordenes de aprehensión.



Alex Morales



Valle Nacional, Oaxaca.- Ante el aumento de casos de violencia y del abuso sexual infantil en el municipio de Valle Nacional, la presidenta del DIF Beatriz Acevedo Montoya, invitó a la ciudadanía a marchar junto al personal de esta instancia el próximo 25 de noviembre, para hacer un llamado de conciencia para disminuir estos hechos, portando un distintivo morado en rechazo a la violencia intrafamiliar, que existe en las comunidades y en la cabecera municipal.

Aseveró que han continuado en la lucha para erradicar la violencia en el municipio, sin embargo reconoció que la pandemia retrasó el proceso de la aplicación de justicia y explicó que en los 2 últimos meses, se han librado 6 órdenes de aprehensión en contra de abusadores sexuales que tenían una carpeta de investigación desde hace varios meses y que espera, que continúen las detenciones por estos delitos que muchos ya consideran algo común que está sucediendo en Valle Nacional.



A pesar de que en poco más de un mes se termina la administración actual, Acevedo Montoya, aseguró que tras la reunión sostenida con la próxima titular del DIF, se acordó que se dará continuidad a las carpetas de investigación en contra de los victimarios que son denunciados por actos de violación y de agresión, por lo que dijo confiar en que se les dará el seguimiento para castigar a los culpables de estos delitos.

Por último informó que en lo que va de su administración, se han ejecutado 11 detenciones por estos delitos y que pese al retraso en la aplicación de justicia, se espera que en los próximos días se realicen más detenciones una vez que la Fiscalía cuente con todas las pruebas necesarias para que sus agentes, puedan actuar con estas personas que están plenamente identificadas.



Así también hace un llamado al Fiscal General del Estado Arturo Peimbert Calvo, para que atienda la región de la Cuenca ante el creciente número de casos de violencia y abuso infantil, argumentando que no es posible contar con tan poco personal para atender la situación de violencia, que predomina en toda la región.



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario