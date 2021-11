Llega caravana de migrante a Loma Bonita, en la Cuenca

-Cerca de 300 personas arribaron al municipio piñero, donde planean pasar la noche en el corredor del palacio municipal y mañana seguir su camino.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Un grupo de aproximadamente 300 personas, que forman parte de la caravana de migrantes de centro América, arribó la tarde de este jueves al municipio de Loma Bonita, en la región de la Cuenca, al norte de Oaxaca.

En su paso por cruzar el país, los extranjeros pisaron una vez más territorio oaxaqueño luego de transitar unos días por el estado de Veracruz, donde se incorporarán este viernes. Y es que, en esta zona de la cuenca, ambos estados colindan en varios puntos.

Las mujeres, hombres, niños y niñas, han caminado por más de un mes en busca del sueño americano o de instalarse en otras ciudades de México.

La estancia del grupo será sólo por unas horas, para tomar un descanso, instalándose en el corredor del Palacio municipal de Loma Bonita. Tienen programado continuar su camino este viernes.

Las condiciones meteorológicas en el territorio oaxaqueño han marcado el cansancio en los migrantes, quienes también conforme pasan los días se van dispersando en busca de otras vías para avanzar.

Cabe señalar que los diferentes elementos de seguridad como Guardia Nacional, Policía Municipal, Protección Civil y Fuerza Civil se encuentran resguardando a los migrantes integrantes de esta caravana.

