Habitantes de Santa Cruz Amilpas y MUOSTEO bloquean carreteras en Oaxaca

-Demandan que SINFRA no ha cumplido con la obra de pavimentación en el Fraccionamiento Lomas de Santa Cruz Amilpas

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes un grupo de habitantes del municipio de Santa Cruz Amilpas, respaldados por el Movimiento Unido de Organizaciones Sociales y Transportistas del Estado de Oaxaca (MUOSTEO), se manifestaron en el complejo de Ciudad Administrativa y bloquearon por algunos minutos el crucero del monumento a Juárez.

En su manifestación quemaron llantas en el acceso principal del complejo de oficinas del Gobierno del Estado, su demanda es que no se ha cumplido con la pavimentación de 300 metros lineales del fraccionamiento Lomas de Santa Cruz Amilpas, a pesar de que el recurso ya fue etiquetado, la obra dijeron los vecinos, beneficiará a unas 400 personas que del fraccionamiento y otros cercanos.

Para la toma de ciudad administrativa, de la carretera federal 190 frente al complejo de oficinas y en el crucero de Huayapam, se usaron camiones de volteo y taxis, esta situación provocó afectaciones a las vialidades, ya que estas vías comunican con municipios de las regiones del istmo de Tehuantepec, Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur y Cuenca del Papaloapan.

Por su parte el representante del MUOSTEO Octavio Ruiz, solicitaron una reunión con el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), ya que esta dependencia es la que no ha cumplido con la obra de pavimentación, la cual se gestionó desde hace varios meses y los trabajos no se han iniciado.

Además dijo que otro de los incumplimientos de SINFRA, es que en otras obras se ha dejado fuera a empresas oaxaqueñas, señalando a la dependencia de querer favorecer a empresas foráneas, algo que ha sido denunciado en varias ocasiones por diversas organizaciones que aglomeran a constructores.

