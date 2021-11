Falso que se vaya a implementar Uber para taxis en Tuxtepec: SEMOVI

-Por el momento no hay ninguna planeación de que se integren aplicaciones móviles al servicio de taxi como en la capital oaxaqueña.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El Coordinador de la Secretaría de Movilidad Margarito Martínez Galindo, señaló que es falso que exista un proyecto a corto plazo para incorporar el uso de aplicaciones como Uber o Didi para el servicio de taxi en Tuxtepec.

El funcionario no descartó que en un futuro se pueda implementar, pero hasta este momento no existe ninguna intención de incorporarlo.

Y es que a pesar de que en la capital del estado ya se manejan estas aplicaciones, pero con el mismo servicio de transporte, de acuerdo a los términos entre las empresas móviles y gobierno del estado, en Tuxtepec aún se tendría que presentar todo el proyecto y mesas de trabajo con representantes del gremio taxista y autoridades municipales en turno.

Respecto a la atención a la ciudadanía para la realización de trámites, Margarito Galindo, exhortó a la ciudadanía a realizar previa cita en el portal de internet citas.semovioaxaca.gob.mx. así como recordó que el horario de servicio es de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde de lunes a viernes.

Además, comentó que aún se encuentra vigente el programa de estímulos fiscales, que es “Adiós a la tenencia” el cual culmina hasta el próximo 17 de diciembre y mediante el cual se busca ayudar a la población con estos descuentos, así como con los registros de vehículos nuevos a costos accesibles, y así poder regularizar este ciclo 2020 – 2021.

