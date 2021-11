¡Es oficial! zuzul ya esta en servicio y contará con los protocolos sanitarios

-Después de 20 meses cerrado, esperan que este centro recreativo vuelva hacer el punto de mayor proyección turística en la Cuenca.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Después de estar cerrado por más de 20 meses, este jueves el centro ecoturístico zuzul abrió sus puertas al público una vez que la asamblea comunitaria lo aprobara, además de contar con todos los protocolos que exigía la Jurisdicción Sanitaria número 3 para garantizar la salud de los visitantes.

Pese a que contará con todas las medidas sanitarias que exige el sector salud, también tendrá restricciones en sus accesos para evitar aglomeraciones, pues mencionó Tomas Manuel Gregorio presidente del comité ecoturístico de ese lugar, que se permitirán hasta 500 personas en el área recreativa y de esta manera disminuir el riesgo de algún posible contagio.

Reconoció que esta noticia, también fue bien recibida para las familias que se dedican a la venta de comida en el lugar y que debido a la pandemia, fueron afectados en su totalidad por lo que aseguró el presidente del comité que está decisión, también será de gran beneficio para que la economía vuelva a circular en la comunidad de Vega del Sol, lugar donde se encuentra este ojo de agua.



Ahora solo espera que los turistas vuelvan a disfrutar de las cristalinas aguas del zuzul, sus áreas verdes y de la hospitalidad de los Chinantecos, que esperan que una vez más este lugar sea visitado por cientos de visitantes como ya se había hecho costumbre en la última década.

De esta manera el Comité eco turístico invita al turismo local, nacional e internacional para que visiten zuzul, que es considerado el centro recreativo con mayor proyección y de gran afluencia en toda la región del Papaloapan.

